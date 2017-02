Mr Shifty: An Hotline Miami angelehnte Action mit Teleportation: Betaversion frei verfügbar - 4Players.de

Wer mit Mr Shifty eine Art Hotline Miami samt Teleportation spielen will, kann ab sofort eine Betaversion des Spiels herunterladen: Um den Download-Link zu erhalten, muss man lediglich den Newsletter abonnieren - die Anmeldung dafür erfolgt über eine speziell eingerichtete Webseite Die Entwickler wollen, dass sich so viele Spieler wie möglich schon jetzt einen Eindruck von Mr Shifty verschaffen, heißt es. Ähnlich wie in Hotline Miami inszenieren sie schnelle Action, während der man allerdings die Position wechseln kann, ohne an einen anderen Fleck laufen zu müssen. Der kurze Trailer zeigt, wie das aussieht.Letztes aktuelles Video: Open Beta