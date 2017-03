Mr. Shifty: Rasante Action im April für Switch - 4Players.de

Das an Hotline Miami angelehnte Mr. Shifty erscheint im kommenden Monat auch für Nintendo Switch, wie Publisher tinyBuild Games hat verlauten lassen. Kurz nach Veröffentlichung der neuen Konsole, zu einem noch nicht konkretisierten Termin im April, soll das Spiel erhältlich sein. Wer sich bis dahin einen Eindruck davon verschaffen möchte, kann eine Beta-Fassung für PC herunterladen . Einen Termin für das Erscheinen der PC-, PS4-, und Xbox-One-Versionen gibt es noch nicht.Ähnlich wie im Vorbild steuert man die Hauptfigur des Spiels aus der Vogelperspektive. Dabei räumt man nicht nur Gegner aus dem Weg, sondern teleportiert sich auch schnell an einen anderen Ort, um Kugeln auszuweichen oder in Deckung zu gehen. Dieses "Shiften" funktioniert sogar durch Wände hindurch. Der folgende Trailer zeigt, wie das aussieht.Letztes aktuelles Video: Switch-Ankündigung