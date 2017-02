E3 2017: Erstmalig werden auch Tickets (für 249 Dollar) an Privatpersonen verkauft - 4Players.de

Die Electronic Entertainment Expo (13. bis 15 Juni 2017) wird in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt ihre Pforten für Privatpersonen öffnen . Insgesamt 15.000 Tickets möchte der Veranstalter (Entertainment Software Association) verkaufen . Ein reguläres Ticket wird 249 Dollar kosten. Diejenigen, die bereits früh zugreifen (Early Bird), sollen die Tickets am 13. Februar 2017 für 149 Dollar erwerben können. Ticketkäufer erhalten Zugang zum "Showfloor", zu den Diskussionsrunden und zu anderen Events. Andere Bereiche - wie zum Beispiel Präsentationen hinter verschlossenen Türen - bleiben den Privatpersonen aber verwehrt.Es ist davon auszugehen, dass die Entertainment Software Association diese Veränderung vorgenommen hat, damit die Messe relevant für die Spiele-Branche bleibt, denn in den vergangenen Jahren blieben viele große Unternehmen der Messe fern oder veranstalteten ihre eigenen Events. Im letzten Jahr blieben zum Beispiel Disney Interactive, Wargaming, Activision Blizzard und Electronic Arts der Messe fern. EA plant auch in diesem Jahr wieder eine eigene Veranstaltung (EA Play 2017).Letztes aktuelles Video: Consumer Pass