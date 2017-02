E3 2017: Sony und Nintendo sind mit sehr großen Ständen vertreten; Microsoft verkleinert die Präsenz im Vergleich zu 2016 deutlich - 4Players.de

Mouche Volante schrieb am 28.02.2017 um 14:43 Uhr

Ich bin mal gespannt, ob MS auch mal wieder ein, zwei Grafikblender mit SP-Fokus ins Lineup aufnehmen will. Da herrscht derzeit Flaute. Das ist genau wo Sony punktet. So ein Multiplayer Piratenspiel mag lustig sein, vermarkten lässt es sich mit seiner mäßigen Grafik nicht ansatzweise so gut. Ich rechne auf der MS-eigenen Messe zwar mit neuen Games, glaube aber, dass man vor allem versucht die Annäherung an den PC voranzutreiben während man gleichzeitig versichert, dass die Scorpio die erste Wahl für den anspruchsvollen Konsolero ist. In der Hinsicht ist die Verdeutlichung der Strategie, also wo man nun hin will und auf welche Weise bei MS interessanter als ein, zwei neue Spielankündigungen.