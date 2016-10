Xbox Play Anywhere: Phil Spencer ist zuversichtlich, dass auch große Publisher zukünftig mitmachen: "Sie beobachten erst einmal, wie es sich für uns entwickelt" - 4Players.de

Xbox-Chef Phil Spencer ist guten Mutes, dass Microsofts Crossbuy-Initiative "Xbox Play Anywhere" in Zukunft auch von größeren Third Parties unterstützt werden wird. Momentan wollten Firmen wie Ubisoft, EA und Activision aber erst einmal die Entwicklung und den Erfolg des Programms verfolgen, so Spencer in einem Interview mit Technik-Magazin PC Authority . Kleine Entwickler verständen, dass es ein klarer Vorteil sei, "ihr Spiel zu verkaufen und unter so viele Leute wie möglich zu bringen." Die Rückmeldungen von der ID@Xbox-Community sei dementsprechend positiv. Große Publisher dagegen seien noch skeptisch eingestellt und wollten die Lage erst einmal beobachten: "ich würde sagen, manche der größeren traditionellen Third-Party-Publisher wollen sehen, wie sich das für uns entwickelt. Es gibt dabei immer die Angst, dass sie 'zwei Spiele zum Preis von einem weggeben'. Ich sage es gibt nur sehr wenige Leute, die ein Spiel tatsächlich zwei mal kaufen - eins auf PC und eins für die Konsole."Stattdessen sei es wichtiger, die Kunden zum häufigeren Spielen der eigenen Titel zu bewegen, um eine Kundenbindung aufzubauen, was bei Geschäftsmodellen wie Multiplayer und den darum gebauten Verkaufsmodellen eine einträchtige Strategie sei. "Ich denke, die großen Publisher werden das über einen gewissen Zeitraum hinweg annehmen".