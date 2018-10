Morphies Law: Entwickler versprechen nach Startproblemen neue Inhalte - 4Players.de

Cosmoscope hat zahlreiche neue Inhalte für den Mehrspieler-Shooter Morphies Law in Aussicht gestellt, der sich stilistisch an Splatoon orientiert und spielerisch mit dem Transfer von Körpermasse einen durchaus innovativen Ansatz verfolgt. Trifft man einen Gegner z.B. am Bein, wird es kleiner, während das eigene Bein voluminöser wird. Details zu den kostenlosen Inhalts-Updates wurden bisher allerdings noch nicht genannt, doch peilt man die Veröffentlichung zwischen Weihnachten und Ostern ein.In dem Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite, der von DualShockers aufgegriffen wurde, mussten die Entwickler einräumen, dass das Konzept bei der Veröffentlichung auf Switch bei den Spielern offenbar noch nicht ankam und nicht genügend Käufer gefunden hat. Entsprechend sind die Lobbys meist leer oder können nicht komplett mit Spieler gefüllt werden - ein Todesurteil für einen Titel, der sich einzig auf den Multiplayer konzentriert.Dem will man mit der geplanten Inhalts-Offensive entgegen wirken und hält darüber hinaus weiter an der geplanten PC-Umsetzung fest, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer