Morphies Law: Entwickler konkretisieren kommende Inhalte - 4Players.de

- neue Waffen

Schon im Oktober versprach Cosmoscope die Spieler von Morphies Law nach dem vermassselten Start von Morphies Law mit zahlreichen neuen Inhalten im kommenden Jahr zu entschädigen. Jetzt hat man die Pläne auf der offiziellen Seite konkretisiert, wie man den Mehrspieler-Shooter aufpeppen will, der sich stilistisch an Splatoon orientiert und spielerisch mit dem Transfer von Körpermasse einen durchaus innovativen Ansatz verfolgt.Zwar will man noch nicht alles verraten, was man für Morphies Law 2.0 in petto hat, gibt aber zumindest schon mal einen kleinen Ausblick auf die geplanten Änderungen und Ergänzungen, die ab Januar 2019 schrittweise ausgeliefert werden sollen. Dazu gehören:- überarbeitete und neue Karten- ein überarbeiteter und ein komplett neuer Spielmodus- Missionen, um weitere Auszeichnungen zu erhalten- eine neue Kategorie für Anpassungen- aktualisierte LoadoutsGleichzeitig mit den Updates für die Switch-Version will man übrigens auch die PC-Umsetzung bei Steam veröffentlichen, bei der die Änderungen ebenfalls implementiert sein werden. Die Store-Seite ist bereits verfügbar.Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer