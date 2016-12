CrossCode: Update 0.8.5 schaltet weitere Gebiete und letztes Element frei - 4Players.de

Radical Fish Games haben ihrem seit Mai 2015 im Early Access befindlichen Action-Rollenspiel CrossCode eine weitere Aktualisierung spendiert. Das Update 0.8.5 schaltet nicht nur den letzten Abschnitt von Gaia's Garden frei, sondern öffnet auch den Wellentempel So'Najiz, wo man mit dem Blitzschlag das letzte Element im Spiel erhält. Zudem wurde Basin Keep um zwei Areale erweitert, kleinere Anpassungen vorgenommen und ein neuer "Beat the Boss"-Wettbewerb ausgerufen, bei dem man eine NPC-Gastrolle gewinnen kann. Mehr dazu hier . Wer wissen will, wie's bis zur geplanten Veröffentlichung im Sommer 2017 und darüber hinaus weitergeht, findet hier zudem den aktuellen Fahrplan inklusive FAQ.Letztes aktuelles Video: gamescom-Trailer 2016