CrossCode: Releasetermin nach fast sieben Jahren Entwicklungszeit steht fest - 4Players.de

Nach fast siebenjähriger Entwicklungszeit und mehr als drei Jahren im Early Access haben Radical Fish Games und Deck13 Games via Steam endlich einen Releasetermin für die Version 1.0 von CrossCode verkündet : Ab dem 20. September soll das 2D-Action-Rollenspiel in der "Vollversion" zusammen mit einem großen Update zur Verfügung stehen.Verglichen mit der Fassung im Early Access wird Version 1.0 die komplette Hauptgeschichte mit mindestens der doppelten Anzahl an Zwischensequenzen bieten. Außerdem werden nicht nur diverse Areale erweitert, sondern es gibt auch einen komplett neuen Bereich und ein weiteres Verlies. Auch wird man mit Rhombus Square die bislang größte Stadt des Spiels besuchen können - und das auch mit neuen Party-Mitgliedern.Versprochen werden außerdem neun weitere Gegnertypen sowie weitere Variationen und 13 neue Bosskämpfe. Die Missionsauswahl wurde ebenfalls um 12 zusätzliche Quests erweitert. An den Menüs und der Benutzeroberfläche will man bis zum 20. September ebenfalls noch schrauben und stellt darüber hinaus eine komplette deutsche Übersetzung in Aussicht. Der Soundtrack wird ebenfalls noch aufgepeppt und wird um 20 Tracks erweitert, so dass er zum Release auf insgesamt 64 Stücke wachsen wird.Mit der Version 1.0 sind die Entwicklungsarbeiten allerdings noch nicht beendet: Radical Fish Games stellt bereits weitere Updates in Aussicht, mit denen u.a. ein New Game Plus, weitere NPCs, Gegner und Quests sowie weitere Areale und die im letzten Moment gestrichene Last Minute Hero Guild Einzug ins Spiel halten sollen.Letztes aktuelles Video: Element Trailer