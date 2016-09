Berserk and the Band of the Hawk: Titel und Europa-Termin stehen fest - 4Players.de

Das bisher unter dem Titel "Berserk" bekannte Schnetzel-Actionspiel von Omega Force (Entwickler) und Koei Tecmo (Publisher) wird den Titel "Berserk and the Band of the Hawk" tragen. Es wird am 24. Februar 2017 für PlayStation 4, PS Vita (nur digital) und PC (nur digital; Steam) erscheinen Wie in Spielen der Warriors-Reihe schnetzelt man sich mit dem Protagonisten Guts durch Horden von Gegnern, der auf seinem Rachefeldzug mit einem gewaltigen Schwert ordentlich austeilt. Charaktere aus dem Anime-Film tauchen nicht nur im Spiel auf, sondern werden auch von den Original-Sprechern vertont. Zudem dienen einige Szenen aus dem Film als Vorlage für Abschnitte im Spiel und man erhält weitere Einblicke in den Umgang zwischen den Mitgliedern der Band of the Hawk, die dort nicht thematisiert werden.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016