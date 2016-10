Berserk and the Band of the Hawk: Japanische Spielszenen des Anime-Schnetzlers - 4Players.de

Auf dem japanischen PlayStation Blog hat Koei Tecmo Berserk and the Band of the Hawk näher vorgestellt und mehr als sieben Minuten Spielszenen aus der Manga- bzw. Anime-Adaption von Omega Force gezeigt, in denen Protagonist Guts sich zu Fuß und zu Pferd durch Horden von Gegnern schnetzelt:Das Ende Oktober 2016 in Japan vom Stapel laufende Action-Spiel der Dynasty-Warriors-Macher soll hierzulande am 24. Februar 2017 für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016