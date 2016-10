Infinite Air: Snowboardspiel auf dem PC gestartet - 4Players.de

Das Snowboardspiel Mark McMorris Infinite Air konzentriert sich hauptsächlich auf Trickstafetten im Funpark. Die Anordnung der Obstacles können via dem Editor auch anderen Spielern zugänglich gemacht werden. Ansonsten geht es darum, in den Funparks oder im Powder den Profis nachzueifern und Herausforderungen zu meistern. Die PS4- und One-Fassung folgt am 4. November. Hierzu heißt es offiziell:"Mach dich bereit, über individuelle Pisten zu fahren und zeige krasse Tricks auf weiten, selbst angepassten Geländeparcours mit über 100 Quadratmeilen Hinterland. Ehrfurchteinflößende Landschaften, flüssige Snowboardmanöver und authentische Wettbewerbe führen zu einem spannenden und realistischen Erlebnis auf Schnee. Infinite Air verfügt über einen verbesserten Welteditor, mit dem Spieler eigene Parks gestalten und darin total im Snowboardsport aufgehen können. Ein Schneeerlebnis wie nie zuvor, bei dem du ultimative Pisten mit Sprüngen, Klippen, Rails, Rampen und zahllosen anderen Gegenständen bauen und damit deinen Fahrstil noch prägnanter ausbauen kannst. Fordere Freunde heraus, deine Pisten zu fahren und tritt in echten Wettbewerben wie Slopestyle, Half Pipe und Big Air an! Lass dich vom Helikopter überall hinfliegen – er bringt dich zu frischem Pulverschnee im Hinterland oder zu fantastischen Pisten im Park!"