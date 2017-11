Wizard of Legend: Soll Anfang 2018 für PC und Konsolen erscheinen

Fast paced spell slinging combat!

Over 100 unique elemental spells to discover and unlock!

Procedurally generated levels with both random and precrafted rooms mean a new challenge every time!

Dynamic bosses and enemies that gain new abilities as you play

Endless customization with hundreds of relics and outfits to unlock!

Two player local co-op

Das Entwicklerstudio Contingent99 peilt das erste Quartal 2018 für die Veröffentlichung von Wizard of Legend an. Der Dungeon Crawler mit Roguelike-Elementen ist für PC, PS4, Xbox One und Switch geplant. Für die Konsolen-Versionen übernimmt dabei Humble Bundle den Vertrieb, während die Entwickler bei der Steam-Version auf Self-Publishing setzen.Wizard of Legend soll mehr als hundert Zaubersprüche enthalten, die man entdecken und freispielen kann. Zu den dynamischen Bossen und Gegnern gesellt sich eine prozedural generierte Spielwelt sowie die Möglichkeit zu lokalen Koop-Partien für zwei Spieler.Hier die Übersicht die Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer