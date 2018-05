Wizard of Legend: Beeindruckende Verkaufszahlen nach der ersten Woche - 4Players.de

Entwickler Contingent99 dürfte sich angesichts der üppigen Verkaufszahlen sicher freuen, die der via Kickstarter mitfinanzierte Dungeon Crawler Wizard of Legend in seiner ersten Woche nach der Veröffentlichung eingefahren hat: Wie das Studio mitteilt, besitzen mittlerweile plattformübergreifend mehr als 200.000 Spieler den Titel und schlagen sich mit magischen Angriffen gemeinsam oder gegeneinander durch die prozedural generierten Kerker.Dabei bekräftigten die Macher erneut ihr Versprechen, bis zum Ende des Jahres ein komplett neues Kapitel für Solisten und den Zweispieler-Modus nachzureichen. Auch für den Versus-Modus will man weitere Arenen anbieten.I am beyond excited to see players worldwide embrace Wizard of Legend's unique magic melee, busting out fierce and fresh combos every playthrough with over 100 unique spells and items to try. Wizard of Legend is a proud addition to the growing family Presented by Humble Bundle, including A Hat in Time, Staxel, and more. I can't wait to bring even more surprises to everyone in the coming months!", sagt John Polson von Publisher Humble Bundle.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer