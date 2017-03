The Wardrobe: Update fügt u.a. deutsche Untertitel und Mac-Unterstützung hinzu - 4Players.de

Cinic Games hat seinem Point'n'Click-Adventure The Wardrobe auf Steam ein Update spendiert , das u.a. deutsche Untertitel hinzufügt. In den nächsten Wochen und Monaten sollen nach dem "German Update" auch Untertitel für Französisch, Spanisch, Russich und Polnisch nachgereicht werden. Zudem will man sich mit Bugfixes weiter auf Fehlerjagd begeben und unterstützt mittlerweile auch den Mac als Plattform. Linux soll ebenfalls folgen.Auf der offiziellen Webseite bezeichnen die Entwickler ihr Spiel als "ein visuell ansprechendes 2D Point'n'Click Adventure, das von den großen Klassikern der Neunziger wie 'Monkey Island', 'Day of the Tentacle', 'Sam & Max: Hit the Road' und 'Tony Tough' inspiriert wurde. Das Spiel hat einen ausgeprägten Sinn für Humor, scheut sich aber nicht davor, sich mit erwachsenen und politisch nicht korrekten Themen zu befassen."Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer