BallisticNG: Hommage an alte WipEout-Titel erhält VR-Unterstützung - 4Players.de

Nachdem die WipEout Omega Collection inzwischen mit Sonys VR-Headset spielbar ist, hat auch Neognosis Games, Entwickler von BallisticNG , das Einbinden von Virtual-Reality-Hardware angekündigt: In Kürze soll die Beta-Version des Early-Access-Titles auf Steam alle Headsets unterstützen, die von SteamVR unterstützt werden. Das folgende Video zeigt kurze Spielszenen.BallisticNG ist eine Hommage an die ersten drei auf PlayStation veröffentlichten WipEout-Ausgaben. Es ähnelt nicht nur visuell, sondern auch spielerisch den damaligen Spielen und hinterließ schon in einem frühen Stadium einen richtig guten Eindruck ( zu unserer Vorschau ).Letztes aktuelles Video: VR-Ankündigung