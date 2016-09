BioShock: The Collection: PC-Remaster von BioShock und BioShock 2 sollen verbessert werden und neue Features bekommen - 4Players.de

Billie? hat geschrieben: Kajetan hat geschrieben: Total irre Idee ... sowas VOR dem Release machen?

Dann beschwert sich ja keiner und das Game ist nicht so oft in den News. Dann beschwert sich ja keiner und das Game ist nicht so oft in den News.

Videospiele sind leider keine Paris Hilton, die es schafft auch von negativer Aufmerksamkeit leben zu können :)Nein, ich weiß ja, warum man das nicht macht. Der Entwickler legt eine schöne Liste mit Dingen vor, die man dem Remaster auf dem PC angedeihen lassen will. Der beim Publisher für das Projekt zuständige Producer kürzt diese Liste hemmungslos zusammen, weil kaum etwas davon als relevant für den Umsatz identifiziert wurde. Der Remaster wird veröffentlicht, die Resonanz der PC-Spieler auf dieses eher lauwarme und technisch durchwachsene Release ist ebenso durchwachsen. WHO COULD HAVE KNOWN?????? Entwickler steht jetzt mit der Originalliste breit grinsend vor dem Producer, lässt sich so ziemlich alle ursprünglich geplanten Arbeiten genehmigen.