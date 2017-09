Scorn: Dasein: Horror-Abenteuer in einer albtraumhaften, lebendigen Welt - 4Players.de

Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC) Screenshot - Scorn: Dasein (PC)

In Scorn (Teil 1: Dasein) wird man eine albtraumhafte, organisch wirkende Welt erkunden können. Die grundlegende Idee der serbischen Entwickler war es, dass der Spieler "einfach in die bizarre, lebendige Welt" reingeworfen wird und dort einfach überleben und mit den Gegebenheiten klarkommen muss. Die Welt wird vielmehr als "eigener Charakter" beschrieben, die man auf nicht-lineare Art und Weise erkunden könne. Das Storytelling soll ausschließlich über die Umgebung vonstattengehen. Auch allerlei Kreaturen sind dort heimisch. Man wird sie bekämpfen oder vor ihnen fliehen können. Ressourcen (Munition und Co.) sollen sehr begrenzt sein. Darüber hinaus sind kontextuelle Rätsel geplant.Der erste Teil des Horror-Abenteuers (Dasein) wird derzeit bei Kickstarter finanziert. Ebb Software versucht 150.000 Euro für die Finanzierung aufzubringen. Über 37.000 Euro von mehr als 1.100 Unterstützern stehen bereits unter dem Strich. Das Projekt kann noch 34 Tage unterstützt werden. Kickstarter-Backer sollen Zugriff auf eine Demo erhalten. Kommen 175.000 Euro zusammen, soll ein VR-Level realisiert werden. Ab 200.000 Euro werden die Inhalte umfangreicher ausfallen. Wenn alles nach Plan läuft, soll Scorn: Dasein im Laufe des nächsten Jahres für PC (Windows 10 Store und Steam) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Kickstarter-Trailer