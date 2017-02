PlayerUnknown's Battlegrounds: Betatest startet Ende des Monats, Early Access in Kürze - 4Players.de

Ab 24. Februar testen die Entwickler den Online-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds in einer geschlossener Beta-Phase, wie PlayerUnknown und Publisher Bluehole bekanntgegeben haben. Die Server werden von da an vier Wochen lang jeden Freitag bis Sonntag online sein. Im Gegensatz zur Alpha-Version sollen sämtliche Gebiete in Erangel zugänglich sein. Die Animationen wurden zudem überarbeitet, zerstörbare Objekte hinzugefügt und mehr.Tatsächlich ist die Entwicklung so weit voran geschritten, dass PlayerUnknown's Battlegrounds kurz nach dem Beta-Test als Early-Access-Version erscheinen und noch 2017, spätestens sechs Monate nach dem Early-Access-Start, als fertiges Spiel veröffentlicht werden soll.Letztes aktuelles Video: Closed-Beta-Teaser