PlayerUnknown's Battlegrounds: Early-Access-Termin des Battle-Royale-Multiplayer-Actionspiels steht fest - 4Players.de

Die Early-Access-Phase von PlayerUnknown's Battlegrounds wird am 23. März 2017 auf Steam für PC starten. Regionale Server (u. a. in Nordamerika, Europa und Asien) sollen ebenfalls bereitgestellt werden. Das an H1Z1: King of the Kill erinnernde Battle-Royale-Actionspiel kann man bis zum 20. März (ab 7:59 Uhr) vorbestellen . Die Standard Edition (29,99 Dollar) wird die Vollversion und einen Key für die geschlossene Betaphase umfassen. Die Deluxe Edition (39,99 Dollar) bietet die Vollversion, zwei Beta-Keys und mehrere Skins. Die geschlossene Beta-Phase endet am 20. März um 7:59 Uhr.In PlayUnknown's Battlegrounds von Brendan Greene (aka PlayerUnknown) und den koreanischen Tera-Machern Bluehole liefert man sich einen Last-Man-Standing-Wettkampf auf einer abgeschiedenen Insel. Genretypisch darf man Waffen, Fahrzeuge und andere Versorgungsgüter lokalisieren, bergen und gegen seine Konkurrenten einsetzen. Das auf der Unreal Engine 4 basierende Spiel soll eine offene Welt (8x8 km) für bis zu 64 Spieler bieten. Greene hatte sich bereits zuvor mit Battle-Royale-Modifikationen für Arma 3 und H1Z1 einen Namen gemacht.Letztes aktuelles Video: Closed Beta Trailer