PlayerUnknown's Battlegrounds: Eine Million Verkäufe seit Early-Access-Start - 4Players.de

Ja, da ist schon was dranIch wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das in den Griff kriegen kann?! Denn das Konzept an sich, gefällt mir voll! Es gab hier mal ein Video, weiß grad nicht genau welches Spiel das war, wo einer rumgelaufen ist und sich "Dumm" gestellt hat, dabei dann ungeladene Waffen an Mitspieler weitergegeben hat. Das erste, was die gemacht haben, nachdem sie die Waffe erhalten haben, war auf den zu schießen! Wahrscheinlich, um auch noch den Rest den er vermutlich bei sich hatte abzustauben... HerrlichAber hier steckt auch sehr viel Potential drin, mMn. Weshalb ich das "Genre" eigentlich mag. Abgründe, tun sich da aber auch auf...