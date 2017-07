PlayerUnknown's Battlegrounds: Cross-Play zwischen PC und Xbox One in Planung - 4Players.de

In einem Interview mit VG 24/7 (via PC Gamer ) hat Executive Producer Chang Han Kim angekündigt, plattformübergreifendes Spielen in PlayerUnknown's Battlegrounds einbauen zu wollen. Technische Probleme erwartet er dabei nicht. Schwierigkeiten sieht er vielmehr darin, die richtige Balance zwischen Controller- und Maus- und Tastatursteuerung zu finden. Dazu müssten Zielhilfen und ähnliches implementiert werden, was allerdings Zeit brauche und sich nicht einfach so von heute auf morgen umsetzen lasse. Früher oder später wolle man Cross-Play aber definitiv ermöglichen.Ein anderer Ansatz wäre es, PC- und Konsolenspieler nur in bestimmten Modi gegeneinander antreten zu lassen, wie es Microsoft und The Coalition Anfang des Jahres bei Gears of War 4 gemacht hatten: Während im Social-Quickplay-Modus fortan plattformübergreifend gespielt werden konnte, blieben die Core- und Competitive-Modi weiterhin plattformspezifisch (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: E3 2017 Climbing Vaulting and Weather