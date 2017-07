PlayerUnknown's Battlegrounds: Bildmaterial von der kommenden Wüstenkarte - 4Players.de

Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC) Screenshot - PlayerUnknown's Battlegrounds (PC)

Die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds haben die ersten beiden Bilder von der kommenden Wüstenkarte veröffentlicht . Dabei fällt auf dem zweiten Screenshot ein Fahrrad ins Auge, das unter Umständen ein Vertreter einer neuen Vehikel-Gattung sein könnte.Neben der Wüstenkarte, die eine kleine Stadt umfassen wird, werkelt das Team noch an einer weiteren Karte für den Battle-Royale-Shooter, die auf einer Insel spielen soll. Auf dieser Insel sollen sehr unterschiedliche Temperaturen herrschen. In der Mitte der Karte befindet sich ein schneebedecktes Areal (wahrscheinlich ein Berg), während man sich an den Rändern durch Dschungel-Gebiete schlagen muss. Wann diese Karten implementiert werden sollen, ist unklar.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Climbing Vaulting and Weather