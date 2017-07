PlayerUnknown's Battlegrounds: Bann-System soll verändert werden; Streamer bekommen "keine Sonderbehandlung" - 4Players.de

Regarding accusations that the @PUBATTLEGROUNDS community team falsely banned a player for stream-sniping... pic.twitter.com/zdAHF6hlUf — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 29. Juli 2017

Apologies for not addressing current ban system issues earlier. We'll improve, implement better tools.



Please read:https://t.co/6LbJH8PIvT — Sammie Kang #PUBG (@poopieQueen) 28. Juli 2017

In der vergangenen Woche sorgten einige als unfair empfundene Spieler-Sperrungen für Aufruhr in der Community des Online-Shooters Playerunknown's Battlegrounds . Wie PCGamer.com berichtet, hat Entwickler Bluehole mittlerweile auf Twitter zum Thema Stellung genommen und eine Überarbeitung des Bann-Systems angekündigt. Live-Streamer würden allerdings grundsätzlich nicht bevorzugt behandelt, so Creative-Director Brendan Greene.Stein des Anstoßes war der Bann eines Team-Killers: Seiner Aussage nach hatte er lediglich einen "echten" Team-Killer erledigt, um seine Mitspieler vor dessen Attacken zu schützen. Trotz öffentlicher Beteuerungen seiner guten Absichten habe er mit einer temporären Sperrung leben müssen.Ein frischerer, auf Reddit dokumentierter Fall sorgte offenbar für noch mehr Unmut: Einem Spieler mit dem Pseudonym "Lotoe" wurde "Stream Sniping" vorgeworfen, was für eine siebentägige Auszeit sorgte. Der Livestreamer "Shroud" warf seinem Killer vor, sich mit Hilfe des Live-Bildes einen unfairen Vorteil verschafft und ihn aufgespürt zu haben, um ihn einfach erledigen zu können. Auch der Co-Streamer sowie seine Zuschauer hätten zahlreiche Beschwerden beim Entwickler eingereicht, was schließlich zur Sperre führte.Im entsprechenden Subreddit beschweren sich zahlreiche "gewöhnliche" Spieler darüber, dass sich solches "Stream Sniping" aber nur schwer beweisen lasse und die entsprechenden Promis von den Entwicklern bevorzugt behandelt würden. Die Entwickler seien schließlich eng mit den größten Streamern befreundet und sogar regelmäßig in den entsprechenden Chats zu entdecken. Reddit-Nutzer Kharn16 etwa formuliert es folgendermaßen:"Stream-Sniping ist unredlich, aber man kann nicht einfach Spieler für etwas bannen, das sich nicht beweisen lässt, zumal Streamer das Problem mit einer verzögerten Übertragung vermeiden können".Die Lead-Community-Managerin Sammie Kang ( auf Twitter unter dem blumigen Namen "poopieQueen" bekannt ) entschuldigte sich per Tweet dafür, dass Probleme mit dem Bann-System nicht früher angegangen wurden. Maßnahmen wie bessere Tools sollen das Versäumnis aber künftig nachholen, wie im offiziellen Forum näher erläutert wird. Man banne Spieler nicht einfach, wenn man verdächtiges Verhalten im Stream oder Beschwerden in sozialen Medien entdeckt habe. Stattdessen suche man vorher nach weiteren, stichhaltigen Beweisen. Man habe kein automatisiertes System, wolle in Zukunft aber bessere Werkzeuge entwickeln.Brendan Greene wird in seinem oben erwähnten Statement konkreter, wie man echten Betrügern auf die Schliche kommen könne. Alle Tricks wolle er zwar nicht verraten, aber ein Indikator sei das Verhalten beim Beitreten von Lobbies. Auch im beanstandeten prominenten Fall hätte dieses Detail verraten, dass es sich tatsächlich um einen Cheater handelte:"Die Tracking-Daten zeigen, dass der besagte Spieler der gleichen Lobby mehrmals beitreten wollte. Wir sehen ein, dass wir nicht beweisen können, dass der Spieler die Übertragung der Zielperson gesehen hat, erkennen aber keinen anderen Grund, warum er sonst ständig versuchen würde, in die gleiche Lobby mit jemandem zu gelangen, der live streamt, als sich einen Vorteil im Spiel zu verschaffen".