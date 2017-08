PlayerUnknown's Battlegrounds: Bluehole und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft - 4Players.de

Bluehole und Microsoft werden ihre Zusammenarbeit bei PlayerUnknown's Battlegrounds weiter ausbauen, wie man im Rahmen der gamescom 2017 mitteilte. So wird Microsoft nicht nur als Publisher der Xbox-One-exklusiven Konsolenfassung von Brendan Greenes Battle-Royal-Shooters (zur Vorschau ) fungieren, sondern auch dabei helfen die Entwicklung auf Konsole zu beschleunigen und die Qualitätssicherung auf allen Plattformen zu gewährleisten. Die allgemeine Entwicklung und kreative Oberhand werde aber weiterhin bei Bluehole liegen. Der Startschuss im Game-Preview-Programm der Xbox One soll noch in diesem Jahr erfolgen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau