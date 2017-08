PlayerUnknown's Battlegrounds: PUBG schlägt Dota 2: Mehr als 873.000 Spieler gleichzeitig aktiv - 4Players.de

ddd1308 hat geschrieben: ? Heute 20:16 Das Ding ist meiner Meinung auch nicht wirklich für ernsthaften E-Sport geeignet. Auch wenn die Macher es völlig in die E-Sport Ecke drängen wollen. Für "Spaßturniere" wie BAAL optimal, aber für ein ernsthaftes Turnier ist es, wie Blackcucumbermage schon schrieb, zu sehr zufallsabhängig. Das Ding ist meiner Meinung auch nicht wirklich für ernsthaften E-Sport geeignet. Auch wenn die Macher es völlig in die E-Sport Ecke drängen wollen. Für "Spaßturniere" wie BAAL optimal, aber für ein ernsthaftes Turnier ist es, wie Blackcucumbermage schon schrieb, zu sehr zufallsabhängig.

Für mich gehört eben genau dieser Zufallsfaktor zum Spiel dazu. Andernfalls wäre es für mich wiederrum gänzlich uninteressant, weil ich es mangels Skill gar nicht vernünftig spielen könnte. Trotzdem macht Skill noch sehr viel aus. Auch das Beste aus dem Zufall zu machen ist ein Skill.Auch wenn ich kein Sport-Zuguck-Fan bin, egal ob "richtiger" Sport oder eSport, finde ich das nicht fehl am Platz. Auch zahlreiche "richtige" Sportarten haben Zufallselemente und bedürfen auch ein kleines bisschen Glück. Ob der Ball jetzt beim Fussball dahin oder dorthin springt ist sicher nicht absoluter Skill. Ob man beim Skisprung oder Slalom nun als erster Starten darf, oder vielleicht erst später, wenn es schon etwas wärmer geworden ist und der Schnee schon nicht mehr so pulvrig ist, hat nichts mit Skill zu tun.Ich weiß nicht, wie genau das gamescon-Turnier abgelaufen ist, aber eben deswegen gibt es auch in vielen Sportarten nicht nur einen Lauf, sondern man hat z.B. 3 Läufe und nur der Beste oder der Durchschnitt zählt.Auch das "richtige" Campen ist in PUBG nicht soooo einfach. Sicherlich gibt es besonders günstige (bekannte) Spots auf der Karte, aber die meisten davon sind keine 360° Spots. Je nach anfänglicher Flugzeugrichtung, Absprungsort und wo der Kreis hinfällt, kann ein Spot auch gar nicht geeignet sein um zu campen. Das gehört alles zur...