PlayerUnknown's Battlegrounds: Entwickler wollen AFK-Farming unterbinden - 4Players.de

Hissatsu schrieb am 04.09.2017 um 12:46 Uhr

Ich und ein kumpel waren am looten und haben uns unbewusst Richtung ende der absprungzone bewegt. Plötzlich sahen wir ganz viele spieler stehen und sie starrten alle still in eine richtung. Wir waren sehr überrascht und es war auch irgendwie gruselig. Jeder von uns hat mindestens 5 gratis kills gehabt.

Da das spiel buggy wie sau ist und oft schon am anfang das spiel abstürzt dachte ich zu dem zeitpunkt das sind alles leute denen das spiel abgestürzt ist. Aber afk farmer... lol