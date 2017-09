PlayerUnknown's Battlegrounds: Popularitätsschub dank gamescom-Turnier: Mehr als zehn Millionen Verkäufe - 4Players.de

Der nächste Meilenstein ist geschafft: PlayerUnknown's Battlegrounds hat sich mittlerweile mehr als zehn Millionen Mal auf PC verkauft. Das Spiel ist seit dem 23. März 2017 als Early-Access-Titel bei Steam erhältlich. Den jüngsten Popularitätsschub führen die Entwickler (Bluehole) auf das erste offizielle Turnier (PUBG Invitational Tournament Event) auf der gamescom 2017 zurück. Das Turnier wurde auf neun Steaming-Plattformen (Mixer, Twitch, Youtube, Facebook, PandaTV, AfreecaTV, Kakao TV, Naver und Openrec) übertragen. Der Spitzen-Zuschauerwert auf Twitch war am ersten Tag (Solo Mode) 536.000 und auf PandaTV über 5,6 Millionen.PlayerUnknown's Battlegrounds soll im Laufe des Jahres die Early-Access-Phase auf dem PC hinter sich lassen (wenn alles nach Plan läuft). Es wird Ende 2017 konsolenexklusiv auf Xbox One im Xbox Game Preview Programm starten. Die "finale Version" soll im nächsten Jahr auf der Microsoft-Konsole bereitstehen. Das Battle-Royale-Actionspiel soll auch nach der "finalen Veröffentlichung" stetig weiter mit neuen Inhalte und Erweiterungen versorgt werden (u. a. mit neuen Karten). Weitere Details hierzu findet ihr auch in unserem Interview mit Player Unknown.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau