PlayerUnknown's Battlegrounds: Mehr als eine Million Spieler gleichzeitg aktiv - 4Players.de

schrieb am 09.09.2017 um 18:08 Uhr

@BalmungDas en Gros der Spieler wird PUBG wahrscheinlich tatsächlich nur wegen des Hypes kaufen, stimmt schon.Allerdings ist PUBG eben auch der intensivste Shooter seit Jahren und wenn es einem genug Spaß macht um darin mehrere hundert Stunden zu verbringen, dann ist das Ganze seine 30? doch auf jeden Fall wert auch abseits des mangelnden Willens die Entwickler zu unterstützen.Dass PUBG dabei ganz klar "Early Access" ist, merkt man quasi überall: angefangen im Menü (was gerne mal hängen bleibt oder keine Eingaben mehr annimmt, so dass man es aktualisieren muss...) über die immer noch zahlreich vorhandenen Bugs im Spiel bis hin zum Fehlen von Modi und Maps bietet PUBG wirklich viel Spielraum für berechtigte Kritik. All dass ändert aber nichts daran, dass das Spielprinzip selbst gut umgesetzt ist und ein unglaublich intensives Spiel entsteht auch ohne Looten & Leveln