PlayerUnknown's Battlegrounds: Wüsten-Karte Miramar im Trailer; Termin von PC-Version 1.0 steht fest

Die PC-Version 1.0 von PlayerUnknown's Battlegrounds wird am 20. Dezember 2017 erscheinen - zusammen mit der Wüsten-Karte Miramar, die in wenigen Stunden auf dem Testserver verfügbar sein wird. Der Battle-Royale-Shooter wird (wie geplant) am 12. Dezember 2017 im Xbox Game Preview Programm auf Xbox One an den Start gehen. Miramar wird auf der Microsoft-Konsole Anfang 2018 zur Verfügung stehen.Miramar soll sich stark von Erangel (Standard-Karte bei PUBG) unterscheiden und neue Kampftaktiken erforderlich machen. So gibt es in der Wüste ein vom Krieg zerstörtes Stadtgebiet mit einer Vielzahl an mehrstöckigen Gebäuden, gezeichnet von Aufbau und Zerfall, sowie ein Einkaufszentrum. Neben dem städtischen Areal gibt es weite, offene Wüsten-Abschnitte mit kleinen Dörfern, Lagerhäusern und einstöckigen Gebäuden. Ölbohrtürme, Canyons, Türme und Kräne sind für Scharfschützen interessant, während sich die engen Stadtgebiete besser zum Plündern eignen. Die typische Verkleinerung des Spielfeldes soll die Battle-Royale-Kämpfer dann aus der Stadt in die offeneren Areale führen, wo es kaum Deckungsmöglichkeiten gibt.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Version 10 und Miramar