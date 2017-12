PlayerUnknown's Battlegrounds: Mehr als eine Million Verkäufe in 48 Stunden auf der Xbox One

Das Teil ist ja auch am PC weder eine Augenweide noch technisch ausgereift/optimiert. Meine Gurke von PC schafft trotzdem je nach Situation 50-70 fps. Hab?s nun gestern bei nem Kumpel an der Xbox getestet (keine X) - ich will nicht sagen unspielbar aber schon hart an der Grenze. Klar Early Access und so aber so dringend werden die die Kohle nicht gebraucht haben so wie sich die PC-Version bisher verkauft hat. Ein bis zwei Monate mehr Zeit nehmen für Anpassung an die One hätte sicher gut getan. Ich würde es mir in diesem Zustand wahrscheinlich nicht kaufen. Aber der Erfolg gibt den Entwicklern natürlich recht