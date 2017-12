Der erste Patch für PlayerUnknown's Battlegrounds auf Xbox One steht zum Download bereit . Der Patch nimmt einige Bugfixes vor, verbessert das Anti-Aliasing auf Xbox One sowie Xbox One S und nimmt erste Verbesserungen bei der Grafik und der Performance vor. Außerdem werden verschiedene Animationen überarbeitet und die Unterstützung der Tastatur entfernt.Performance-Optimierungen für eine bessere bzw. stabilere Bildwiederholrate werden von vielen Spielern erwartet, denn laut Digital Foundry soll PUBG durchschnittlich mit ungefähr 25,6 fps auf der Xbox One S in 1080p und mit ungefähr 27,6 fps auf der Xbox One X in 4K laufen (gemessen wurde eine 22 Minuten lange Partie).

Here are the first of many Xbox-focused patch notes to come:

Gameplay

Gas can now be used while on bike or bike with sidecar





UI/UX

Equipment icons on HUD will now be visible

Player icon is now more clearly visible on the world map

UI prompts now appear when reload and enter a vehicle options are present





Character

Tweaked hair color options





Animation

Cleaned up sidecar passenger animations in first person view

Fixed player camera issues while a passenger on the backseat of a Buggy

Addressed arm animations specific to holding some weapons

Character now correctly faces the proper direction when stopping while swimming





Others

First pass visual and performance improvements

Slightly improved anti-aliasing on Xbox One and Xbox One S

Localization updates for Vietnamese, Spanish,(Spain/Mexico)

Controls on motorcycle no longer inverted

Keyboard functionality is disabled





Bug Fixes

Fixed instances of player nametags not properly displaying in the lobby during Squad and Duo play

Fixed minor animation while crouching and prone

Fixed issues where curtains on windows block line of sight of players in the TPP mode

Fixed an issue where when Squad leader left the party, voice chat ceased to function as intended

Fixed issue where players could lean out of vehicles even when obstructed

Fixed collision of cardboard boxes in Yasnaya city

Fixed typo in the controller guide

Other minor fixes

