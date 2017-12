Seit dem Erfolg von PlayerUnknown's Battlegrounds gibt es diverse Trittbrettfahrer, die versuchen, ebenfalls ein Battle-Royale-Spiel oder einen entsprechenden Modus in ihrem Titel zu realisieren. Brendan "PlayerUnknown" Greene hat sich in einem Interview bei der "BBC Radio 1 Gaming Show" (via USGamer ) über Nachahmer geäußert und Bedenken angebracht.Greene: "Ich möchte, dass andere Entwickler ihre eigenen Ideen in das Genre einbringen ... und nicht nur Dinge aus unserem Spiel klauen. Ich möchte, dass dieses Genre wächst. Und dazu braucht man neue und interessante Ideen für eben diesen Spielmodus. Wenn es nur Nachahmer gibt, wächst das Genre nicht und die Leute langweilen sich. (...) Bei Filmen und Musik gibt es den Schutz des geistigen Eigentums und man kann sich da wirklich auf die eigene Arbeit konzentrieren. Bei Spielen gibt es sowas noch nicht und das ist etwas, um das man sich in Zukunft kümmern sollte."Einer der bekanntesten Konkurrenten von PUBG ist das kostenlos spielbare Fortnite: Battle Royale . In dem Comic-Shooter von Epic Games kann man im Gegensatz zu PUBG eigene Befestigungsanlagen, Gebäude etc. hochziehen. Abgesehen von H1Z1 und The Culling (Entwicklung eingestellt) werkelt Tencent an einem eigenen Battle-Royale-Shooter mit dem Titel Europa . Derzeit wird auch spekuliert , ob Counter-Strike: Global Offensive solch einen Spielmodus erhalten könnte.PlayerUnknown's Battlegrounds wird morgen die Early-Access-Phase mit Version 1.0 und der Wüstenkarte "Miramar" auf PC hinter sich lassen. Auf Xbox One ist der Battle-Royale-Shooter in der vergangenen Woche als "Xbox Game Preview" erschienen.Letztes aktuelles Video: Xbox One Launch-Trailer