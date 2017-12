schrieb am 22.12.2017 um 18:25 Uhr

monotony hat geschrieben: ? Gestern 13:38 sehr viel besser ist die performance laut digital foundry aber auch nicht.

zudem soll es jetzt noch zusätzlich netcode-probleme geben. stichwort rubberbanding.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_vdqTt6HDg

1. sollten sie lieber erst mal genau überlegen was Sie da schreiben !!!2. es ist ein unfertiges Spiel !!! das haben sie genau bemerkt3. es ist eine Alpha Version !!!4. einfach mal googlen bevor so was halb-sinniges/ Schwachatmiges nochmals kommt.