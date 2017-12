PlayerUnknown's Battlegrounds PC: Patch gegen Lags & Server-Probleme; gleiche Chance auf Erangel oder Miramar

Cheatervorwürfe muss man mit Vorsicht geniessen. Weniger begabte Spieler stellen gerne diese Behauptung auf um sich ihre miserablen Ergebnisse schönzureden. Bloss niemals die Schuld bei selbst suchen.Ich schaue bei fast jedem Ableben von mir die Deathcam an und habe bislang noch keine Auffälligkeiten feststellen können. Also ich bin in dutzenden Partien seit Weihnachten noch keinem einzigen Cheater begegnet. Genauso wenig Chinesen. Woher soll man auch wissen, ob man nun gerade einen Chinesen abgeknallt hat? Und selbst wenn: Was ist daran so dramstisch? Ich spiele jedenfalls sowieso nicht auf asiatischen Servern.Wie es nun um die Lags und Serverabstürze wird ja der Patch zeigen. Mal abwarten.