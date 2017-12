PlayerUnknown's Battlegrounds: Mehr als drei Mio. gleichzeitige Spieler; mehr als 1,5 Mio. verbannte Cheater

Update on the number of PUBG bans: 1,500,000. — BattlEye (@TheBattlEye) 28. Dezember 2017

PUBG growth compared to other games on Steam https://t.co/UncfgwHmr4 pic.twitter.com/UPkM1zQMsL — Steam Database (@SteamDB) 29. Dezember 2017

Nach der Veröffentlichung der Version 1.0 bzw. dem Early-Access-Ende von PlayerUnknown's Battlegrounds ist eine neue Spieler-Rekordmarke erreicht worden. Im Laufe des heutigen Tages (29. Dezember 2017) waren mehr als drei Millionen Leute gleichzeitig in PUBG eingeloggt. Laut Steam liegt der Spieler-Höchststand bei 3.106.358. Kein Spiel auf Steam war in diesem Bereich (gleichzeitig aktive Nutzer) jemals erfolgreicher als PUBG. Zum Vergleich : Der Rekord von Dota 2 liegt bei 1,29 Mio. und von Counter-Strike: Global Offensive bei 850.000. Laut Steamspy besitzen PUBG ungefähr 26.370.071 (± 152.151) bei Steam Derweil haben die Betreiber des Anti-Cheat-Systems BattlEye bekanntgegeben, dass sie seit Early-Access-Start über 1,5 Millionen Cheater aus PUBG verbannt hätten. Am 14. November lag die Anzahl der "gebannten Accounts" noch bei über 700.000. In einem Interview mit Kotaku sagte Brendan Greene (PlayerUnknown), dass die Mehrzahl der Cheater aus China stammen würde.Letztes aktuelles Video: Final Week of Early Access