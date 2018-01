PlayerUnknown's Battlegrounds: Release auf jeder Plattform wird angestrebt; Nebel, Regen, Nacht und Schnee

Arco hat geschrieben: ? Heute 15:35 Hohe Ansprüche = Das Spiel muss fertig sein.

Unverschämt von Sony, gerade wenn man sieht in welcher Pracht und Qualität es auf der XBO läuft.

jap, "würde der Fokus momentan auf dem PC und der Xbox One liegen, da Sony zum Beispiel sehr hohe Qualitätsansprüche habe und kein Pre-Release-Programm unterstütz(t)" sagt verdammt viel, sowohl über die tatsächliche Selbstwahrnehmung des eigenen Produktes, als auch über den Respekt gegenüber den vorhandenen Kunden aus. Man hat also tatsächlich den EAcc. nur verlassen, um des Weihnachtsgeschäft und den momentanen BR-Hype voll auszuschöpfen, nicht etwa, will das Spiel in irgend einer Form fertig war...