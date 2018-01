PlayerUnknown's Battlegrounds (PC): Zwei neue Beutekisten; eine erfordert kostenpflichtigen Schlüssel

Die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds wollen auf dem PC zwei neue Beutekisten einführen, die ausschließlich kosmetische Gegenstände (Klamotten in unterschiedlichen Farben etc.) enthalten werden. Aktuell findet der Testlauf auf dem Testserver statt. Während die "Biker Crate" kostenlos angeboten wird, muss die "Desperado Crate" kostenpflichtig mit einem Schlüssel für 2,50 Dollar geöffnet werden - auch die "Early Bird Keys" sollen funktionieren. Die bisherigen Wanderer- und Survivor-Kisten bleiben in PUBG erhalten. Welche Gegenstände in den neuen Kisten enthalten sind und wie die Beute-Wahrscheinlichkeiten ausfallen, könnt ihr hier nachlesen.Mit "Battle Points" (BP; Ingame-Währung) kann man sich - wie gewohnt - eine Kiste kaufen. Nach dem Kauf hat man eine Chance von jeweils 40 Prozent auf eine "Desperado Crate" oder eine "Biker Crate". Die alten Kisten haben jeweils eine "Drop-Chance" von 10%. Das wöchentliche Kistenlimit bleibt bei sechs. Je nach Anzahl der gekauften Kisten werden folgende BP-Preise fällig: 700 / 1400 / 2800 / 4200 / 5400 / 7000. Erhält man eine "Desperado Crate" und hat keinen Schlüssel und möchte auch keinen Schlüssel kaufen, kann diese Kiste auf dem Steam Marketplace verkauft werden.Das zweite PC-Update (aktuell: Testserver-Status) wird neben den beiden Beutekisten weitere Änderungen umfassen. So wurden mehr Objekte im Bereich "La Bendita" auf Miramar platziert, um für mehr Deckungsmöglichkeiten zu sorgen. Außerdem wird es möglich sein, Cheater in Replays, also in aufgezeichneten Spielen, zu melden. Das Change-Log der Testserver-Version findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Final Week of Early Access