PlayerUnknown's Battlegrounds: Mehr als drei Millionen Spieler auf Xbox One

Mittlerweile verbucht die Mehrspieler-Action PlayerUnknown's Battlegrounds mehr als drei Millionen Spieler auf der Xbox One. Das hat Microsoft via Xbox Wire verkündet. Die Zahl ist durchaus beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Titel erst seit dem 12. Dezember über Xbox Game Preview erhältlich ist und sich damit quasi noch im Early Access befindet.Seit der Veröffentlichung hat PUBG Corp. bereits vier Updates für die Xbox-Version veröffentlicht - weitere sollen folgen, die u.a. die neue Karte Miramar beinhalten sollen. Auf dem PC hat PlayerUnknown's Battlegrounds in unserem Test eine Wertung von 80% bekommen. "Spielerisch holpriger, aber inhaltlich packender Überlebenskampf", urteilte Ben.Letztes aktuelles Video: Video-Test