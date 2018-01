PlayerUnknown's Battlegrounds: Fünfter Patch für die Xbox-One-Version

Pistols have been removed from Y button's weapon rotation and grouped with the melee weapon.

Players can now equip pistols by pressing 'up' on the D pad.



Continued improvements related to player "rubber banding".

Enhanced server performance while parachuting.



Added a new controller preset to options menu.

Type B (new preset) now supports:

Holding LT to aim down sight.

Holding LB to use 3rd person perspective aim sight.

Holding LT to aim down sight. Holding LB to use 3rd person perspective aim sight. Controller guide has been updated to include the new controller preset.



Fixed an issue where players repositioned out of the battleground after certain actions and remained invulnerable until the end of the match.

Additional memory and non-memory related crash fixes.

Fixed the inability to join duo/squad through invites outside of game.



Dropping objects causes the player to switch weapons.

User is unable to switch grenade types when tapping right on the D-Pad.

Der fünfte Patch für die Xbox-One-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds (Game Preview Programm) steht zum Download bereit. Die Entwickler wollen die Server-Performance beim Fallschirmsprung am Anfang einer Partie verbessert und das "Rubberbanding" (Verzögerungen und plötzliche Positionsveränderungen der Charaktere; wie in einer kleinen Zeitschleife) weiter reduziert haben. Außerdem ist die Pistole fortan bei den "Nahkampfwaffen" einsortiert und wird mit "Oben" auf dem D-Pad ausgewählt. Vorher konnte die Pistole mit Y ausgewählt werden. Zudem wird eine weitere, alternative Controller-Tastenbelegung eingebaut.GameplayOptimizationOptionBug fixesKnown issues to be addressed next patch:Letztes aktuelles Video: Video-Test