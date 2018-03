PlayerUnknown's Battlegrounds: Einjähriges Jubiläum, Blick auf die neue Karte (4x4 km) und Event-Modus - 4Players.de

Zum einjährigen Jubiläum des Early-Access-Starts von PUBG haben sich Brendan Greene (Creative Director) und CH Kim (CEO & Executive Producer) bei der Community für die große Unterstützung bedankt und erklärt, dass sie die Inhalte in Zukunft besser und ausführlicher mit der Spieler-Community testen wollen.Greene: "Ich kann mich noch an die ersten Tage der Alpha erinnern, als wir die Leute in einem Lagerhaus beginnen ließen anstatt in einem Flugzeug. Also, unser altes Büro lag neben einem Militärstützpunkt und C-130-Flugzeuge flogen die ganze Zeit über uns und als wir Feedback von unserem Team und Spielern erhielten, entschieden wir uns, das Flugzeug einzuführen und mit einem Blick auf die Flugzeuge über uns dachten wir, dass es Schicksal ist. (...) Wir brauchen diese Art von Feedback immer noch. Deswegen liebe ich persönlich schonungsloses Feedback. Wenn uns alle sagen würden, dass unser Spiel toll ist, würden wir nichts erreichen und wir könnten uns nicht verbessern. (...) Ihr habt uns gezeigt, dass ihr die Ego-Perspektive unbedingt im Spiel haben wolltet und wir haben sie viel früher als geplant hinzugefügt. Inzwischen ist der FPP-Modus zu einem Spielmodus geworden, den viele PUBG-Spieler gerne spielen."Im April werden (auf dem PC) die öffentlichen Testphasen der neuen Karte beginnen - auch hier sollen die Spieler früher in die Entwicklung einbezogen werden. Die 4x4 Kilometer große Karte ist auf einer südostasiatisch anmutenden Dschungelinsel angesiedelt und fällt deutlich kleiner als Erangel und Miramar (jeweils 8x8 km) aus. Die Entwickler versprechen sich schnellere Gefechte auf kleinerem Raum. Im folgenden Video ist die neue Karte kurz ab 1:43 Min. zu sehen.Des Weiteren gibt es bei PUBG nun einen "Event-Modus" mit zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodi, in denen die grundlegenden Regeln und Parameter von den Entwicklern modifiziert werden (ähnlich Fortnite). Das erste Event findet an diesem Wochenende statt: Acht Spieler dürfen sich in Teams bekämpfen (doppelte Gewehrdroprate).Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary