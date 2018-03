PlayerUnknown's Battlegrounds: Erster, limitierter Testlauf der kleinen Karte "Codename: Savage" - 4Players.de

In der kommenden Woche wird der erste Testlauf der neuen Karte "Codename: Savage" von PlayerUnknown's Battlegrounds stattfinden. Allerdings dürfen nicht alle Spieler daran teilnehmen, sondern nur diejenigen, die über einen "Key" verfügen. Interessierte Test-Spieler sollen die sozialen PUBG-Netzwerke im Auge behalten. Die Testserver sollen vom 3. April um 4 Uhr bis zum 5. April um 13 Uhr geöffnet werden. Da sich die Karte in einem frühen Zustand (Alpha-Version) befindet, soll der erste Testlauf kürzer als gewöhnlich ausfallen. Die Entwickler wollen vielmehr in Erfahrung bringen, ob grobe Fehler auftreten. Später soll noch ein größerer Test stattfinden.Die 4x4 Kilometer große Karte "Codename: Savage" ist auf einer südostasiatisch anmutenden Dschungelinsel angesiedelt und fällt deutlich kleiner als Erangel und Miramar (jeweils 8x8 km) aus. Die Entwickler versprechen sich schnellere Gefechte auf kleinerem Raum.In den Kommentaren zur Ankündigung werden (wie fast immer) ein Region-Lock für China bzgl. Cheater , eine Möglichkeit zur Karten-Auswahl und generelle Optimierungen gefordert.Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary