PlayerUnknown's Battlegrounds: Neue Zuschauerfunktion lässt einen in die Haut des eigenen Killers schlüpfen - 4Players.de

ronny_83 hat geschrieben: ? Heute 14:07 Für mich ist der Widerspruch schon, dass man Feinde erst beobachten kann, wenn das eigene Team ausgeschaltet ist. Ist dann nicht die Runde vorbei?

Ryan2k6 hat geschrieben: ? Heute 14:05 Wie passt das zusammen? Klingt nach Widerspruch. Kann man das jetzt machen, anstatt den eigenen Leuten zuzusehen oder erst danach?

Eigentlich ja.Ich habe das mit dem Ausschluss der feindlichen Teamkameraden so verstanden, dass man sofort seinem Killer zuschauen kann, aber das ist bei noch lebenden Teamkameraden ja genauso fatal, dann erzähle ich denen nämlich im Teamspeak wo mein Killer rumläuft, auch wenn ich nicht weiß, wo der Rest seines Teams ist.Aber so ganz dumm sind die ja bei Bluehole auch nicht, ich nehme also mal an, man kann zunächst nur seinen eigenen Teamkameraden zuschauen, und wenn die alle tot sind, dem eigenen Killer und dessen Teammates.