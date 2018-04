PlayerUnknown's Battlegrounds: "War Mode" wird getestet; Miramar (Wüstenkarte) im Mai auf Xbox One - 4Players.de

ICYMI: During our #PAXEast @Xbox Live Session with @deadmau5, @PLAYERUNKNOWN and @majornelson shared that Miramar is coming to Xbox One in May. More information coming soon. pic.twitter.com/6CdBRcKrn1 — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBG) 7. April 2018

Bei PlayerUnknown's Battlegrounds steht seit einigen Tagen der "War Mode" auf ausgewählten Custom-Servern zur Verfügung . Besagte Server können nur von PUBG-Partnern erstellt werden, zum Beispiel von Streamern.Der "War Mode" ist eine Art Team-Deathmatch, in dem Teams mit vier Spielern (Standard-Vorgabe) gegeneinander antreten. Ziel in diesem Modus ist es, Punkte zu sammeln. Das erste Team oder der erste Spieler mit 80 Punkten gewinnt. Punkte gibt es für Kills (3 Punkte), Wiederbelebungen (1 Punkt) und DBNOs ('Down But No Out'; 1 Punkt). Minuspunkte gibt es für Teamkills und Team-DBNOs - jeweils des eigenen Teams. Im Gegensatz zum Battle-Royale-Modus gibt es einen Respawn (60-Sekunden-Intervall). Aktuell ist der "War Mode" als Event geplant.Die Miramar-Karte (Wüste) wird im Mai übrigens auf Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary