PlayerUnknown's Battlegrounds: Mobile: Zweites Update mit Arcade-Modus, Trainingsgelände und mehr - 4Players.de

Arcade Mode: Neuer Modus für 28 Spieler mit den folgenden, zufälligen Varianten: Shotguns, Sniper Rifles, All Weapons, Melee Only, Pistols und Item Heaven.

Training Grounds: Trainingsmodus, alle Waffen anspielbar.



"Folgen" Funktion hinzugefügt (sowohl vor dem Fallschirmsprung als auch danach).

Automatisches Türöffnen hinzugefügt, kann in den Einstellungen aktiviert werden.

Pause zwischen dem automatischen Aufheben mehrerer Gegenstände angepasst.

Performance-Chart zur Ergebnisanzeige hinzugefügt.

Neuer Background hinzugefügt: Dämmerung

Inhalte von Kisten können nun entweder in zwei oder drei Spalten angezeigt werden.

Der Marker für die Eliminierung von Teammitgliedern verschwindet nach geraumer Zeit.

Angepasste Soundeffekte für Schritte, UI, Fahrzeuge und das Verlassen/Betreten der Blauen Zone.

Voice Chat-Probleme angepasst:

-Von Spielern erwähnte Crashes beseitigt.

-Bluetooth-Headset-Probleme in iOS verbessert (noch nicht gänzlich behoben).

-Problem beseitigt, bei dem Android keinen Fehler anzeigt, obwohl das Spiel keinen Zugriff auf das Mikrofon hat.

-Mehr Geräte unterstützt.

-Von Spielern erwähnte Crashes beseitigt. -Bluetooth-Headset-Probleme in iOS verbessert (noch nicht gänzlich behoben). -Problem beseitigt, bei dem Android keinen Fehler anzeigt, obwohl das Spiel keinen Zugriff auf das Mikrofon hat. -Mehr Geräte unterstützt. Springen wird nicht länger von Rennen beeinflusst.

Fadenkreuz wird neben Wänden nicht mehr von der Kamera blockiert.

Lehnen: Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, „Lean & Open Scope” und „Lean & Fire” hinzugefügt.

Probleme mit abgehacktem 4x und 8x Visier behoben.

3D Touch Feuer-Optionen für iOS hinzugefügt.

Animationen hinzugefügt, wenn Spieler angegriffen und besiegt werden.

Perspektive wechselt nach dem Tod zum Gegner.

Ergebnisanzeige zeigt nun tägliche Belohnungslimits.

Verbesserte Feuer-Animationen.

Verbessertes Kampfsystem:

-Zittern/Vibration verbessert.

-Tastenfeedback verbessert.

-Lehn-Animationsgeschwindigkeit erhöht.

-Animationen, wenn Spieler angegriffen werden verbessert und erfolgen nun zufällig.

-Zittern/Vibration verbessert. -Tastenfeedback verbessert. -Lehn-Animationsgeschwindigkeit erhöht. -Animationen, wenn Spieler angegriffen werden verbessert und erfolgen nun zufällig. Fahrzeug-Anpassungen:

-Tricks für Motorräder hinzugefügt.

-Lachgasmotoren für Autos hinzugefügt.

-Vorher benutzte Fahrzeuge sind nun auf der Karte markiert.

-Tricks für Motorräder hinzugefügt. -Lachgasmotoren für Autos hinzugefügt. -Vorher benutzte Fahrzeuge sind nun auf der Karte markiert. Karte für Namensänderung hinzugefügt (ermöglicht einmalige Änderung)

In-game Shop:

-Rang 1 Token Coupons hinzugefügt.

-Gegenstände und Kisten nun im Shop erhältlich.

-Neue Outfits hinzugefügt: Regionsspezifische Kleidung folgt bald.

-Zusätzliche Outfits lassen sich zerstören, um Währung zurück zu Erlangen und den Kauf neuer Outfits zu ermöglichen.

-Rang 1 Token Coupons hinzugefügt. -Gegenstände und Kisten nun im Shop erhältlich. -Neue Outfits hinzugefügt: Regionsspezifische Kleidung folgt bald. -Zusätzliche Outfits lassen sich zerstören, um Währung zurück zu Erlangen und den Kauf neuer Outfits zu ermöglichen. Voice Chat: Problem behoben, bei dem Voice Chat nach der Gruppenerstellung nicht mehr funktioniert.

Für PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) ist das zweite Update (Version 0.4.0) veröffentlicht worden. Es umfasst einen Arcade-Modus, ein Trainingsgelände, Voice-Chat und Verbesserungen des Kampfsystem, der Fahrzeuge und der Benutzeroberfläche.PUBG Mobile ist im Apple App Store und Google Play Store erhältlich."Der Arcade Mode ist auf 28 Spieler ausgelegt, die entweder alleine oder mit Freunden antreten können. Jedes Arcade Match findet in einer von sechs zufällig ausgewählten Varianten statt. In den Varianten gilt je ein Set an Regeln: Eines beschränkt die Waffen gänzlich, eines erlaubt nur einen Waffentyp oder aber Spieler haben Zugriff auf alle Waffen und Items. Die Training Grounds erlauben es Spielern, alle Waffen und Items zu testen, ihre Zielgenauigkeit zu verbessern oder die Effekte spezieller Items anzusehen. Dieser Modus ist nur Solo verfügbar und hilft dabei, die eigenen Chicken-Dinner-Chancen zu erhöhen, bevor ein Match bestritten wird."Neu:Verbesserungen: