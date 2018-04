PlayerUnknown's Battlegrounds: Download: Update #12 bringt manuelle Kartenauswahl und passt Waffenschaden an - 4Players.de

Für die PC-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds steht ein großer Patch (Update #12 für v1.0) zum Download bereit. Bei Steam müssen ungefähr 2,2 GB runtergeladen werden.Die Entwickler haben die Waffen-Balance überarbeitet (siehe Grafik), die Karte Miramar weiter optimiert, die Charakter-Bewegungen in manchen Situationen angepasst und (endlich) die manuelle Karten-Auswahl eingeführt. Neu sind außerdem die SLR (DMR: Designated Marksman Rifle), ein weiteres Fahrzeug für Miramar (Muscle Car: The Mirado) und diverse Waffenaufsätze. Das Change-Log mit allen Veränderungen und Verbesserungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary