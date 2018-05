PlayerUnknown's Battlegrounds: Dritte Karte heißt Sanhok; Testlauf steht an; Spieler fordern Übungsschießplatz - 4Players.de

Die dritte Karte in PlayerUnknown's Battlegrounds wird den Titel "Sanhok" tragen (Aussprache: "sah-nok"; Mischwort aus "fun" und "chicken"). Die Karte wird man am kommenden Wochenende auf dem "normalen Experimental Server" testen können. Der Testlauf soll vom 11. Mai um 04:00 Uhr bis zum 14. Mai um 13:00 Uhr laufen. Laut den Entwicklern ist die Veröffentlichung von Sanhok "nur noch ein paar Monate entfernt", da viel Feedback von den Spielern erwartet wird.Die 4x4 Kilometer große Karte mit dem ursprünglichen Codenamen "Savage" ist auf einer südostasiatisch anmutenden Dschungelinsel angesiedelt und fällt deutlich kleiner als Erangel und Miramar (jeweils 8x8 km) aus. Die Entwickler versprechen sich schnellere Gefechte auf kleinerem Raum.Derweil fordern viele Spieler in den Kommentaren nicht nur den "Region Lock für Spieler aus China", sondern ebenfalls einen Schießplatz als Übungsbereich/Tutorial, in dem man die Waffen und ihre Eigenschaften in Ruhe ausprobieren kann. Die Mobile-Version von PUBG bietet solch eine Funktion bereits.Letztes aktuelles Video: One Year Anniversary