PlayerUnknown's Battlegrounds: Wüstenkarte Miramar ab sofort auf Xbox One verfügbar - 4Players.de

Wie zuvor angekündigt , haben PUBG Corp. und Bluehole mit dem jüngsten Update die Wüstenkarte Miramar für den Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds auch auf der Xbox One veröffentlicht. Darüber hinaus enthält der Patch diverse Optimierungen und Bugfixes, die in detaillierteren Ausführungen auf der offiziellen Webseite konkretisiert werden.Auf dem PC erschien Miramar zusammen mit weiteren Inhalten wie zusätzlichen Vehikeln und Waffen bereits im vergangenen Dezember, stieß innerhalb der Community aber auf ein geteiltes Echo. Vor allem der Mangel an Deckungsmöglichkeiten stieß vielen Spielern übel auf.Letztes aktuelles Video: PUBG Mobile v050