PlayerUnknown's Battlegrounds: Performance- und Netcode-Verbesserungen angekündigt - 4Players.de

Seit der Veröffentlichung von Version 1.0 im Dezember 2017 hat Bluehole/PUBG Corp. neue Inhalte in Angriff genommen (Sanhok), Quality-of-Life-Verbesserungen umgesetzt (Kartenauswahl, Waffen-Balance) und die Anti-Cheat-Maßnahmen verstärkt, aber bei einer wichtigen Sache seien sie gescheitert, erklärten die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds , und zwar bei der Optimierung der Performance sowie bei der Kommunikation/Transparenz in diesem Bereich.In einem Beitrag im Steam-Forum wird versprochen, dass sie sich demnächst auf Verbesserungen der Performance (Beispiele: fps-Einbrüche, Ruckler, generelle fps-Schwankungen) konzentrieren wollen - sowohl am Client als auch am Server. Den Netcode wollen sie ebenfalls optimieren, damit die Input-Verzögerungen geringer ausfallen und alle Ingame-Aktivitäten schneller umgesetzt werden. Die Reduktion der Ladezeiten und die Überarbeitung des Textur-Streamings stehen ebenso auf der To-Do-Liste. Den Kampf gegen Cheater wollen sie ebenfalls fortsetzen.Die neue und kleinere Karte "Sanhok" soll, wenn alles nach Plan läuft, Ende Juni erscheinen. Später werden exklusive Fahrzeugen und Waffe für Sanhok folgen.