PlayerUnknown's Battlegrounds: Zwei Kisten mit Waffenskins in Zusammenarbeit mit "Shroud" und "DrDisRespect" - 4Players.de

PUBG Corp. hat zwei neue Kisten mit Skins für PlayerUnknown's Battlegrounds angekündigt, die in Zusammenarbeit mit den Streamern ("Content Creators") Shroud und DrDisRespect erstellt wurden. Laut den Entwicklern sind diese Kisten u. a. ein "Dankeschön" an die Streamer, die einen großen Anteil an dem Erfolg von PUBG hatten. Ein Teil der Erlöse soll direkt an die Streamer gehen.Sowohl in der Kiste "Speed & Momentum" von DrDisRespect als auch in der Kiste "Ghosted" von Shroud sind "garantiert" zwei Waffenskins enthalten. Die Kisten sind über Twitch oder Steam erhältlich und kosten jeweils 9,99 Dollar. Die Skins wird man auf dem Steam-Community-Marktplatz nicht handeln können. Die "Ghosted Crate" umfasst Skins für die AKM und die KAR98K. Die "Speed & Momentum Crate" enthält Skins für die M416 und die KAR98K. Bilder findet ihr hier . Man wird jeweils nur eine Kiste pro Account kaufen können. Beide Kisten werden vom 4. Juni bis 30. Juni zur Verfügung stehen.